امرأة انجبت ستة توائم في بولونيا.. والرئيس البولوني يهنئ

جهينة نيوز

أنجبت امرأة لديها ابن، ستة توائم اليوم في مستشفى كراكوف الجامعي في جنوب بولونيا، في حالة هي الأولى من نوعها في البلد.

وقد جرت الولادة بعملية قيصرية في الأسبوع الـ29 من الحمل. ويزن كلّ مولود من المواليد الستة، وهم أربع إناث وذكران، نحو كيلوغرام واحد، على ما أوضحت المؤسسة.

وقالت ناطقة باسم المستشفى لوكالة "فرانس برس": "الأم التي هي دون الثلاثين وأولادها في حال جيّدة"، متعهدة تقديم مزيد من المعلومات في هذا الصدد الثلثاء.

ووفقا لأطباء مستشفى كراكوف، تعدّ ولادة ستة توائم حالة نادرة جدّا. وتحدث ولادة من هذا النوع مرّة واحدة من أصل 4,7 مليارات عملية إنجاب

وقدّم الرئيس البولوني أندريه دودا التهاني الى الوالدين، مغرّدا: "انها الحالة الأولى من نوعها في بولونيا".