الكرملين: بوتين سيكون سعيدا بعقد لقاء مع ترامب على هامش قمة العشرين

جهينة نيوز

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون سعيدا بعقد لقاء مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، على هامش قمة العشرين في اليابان، إلا أنه حتى الآن لا توجد أي خطوات ملموسة بشأن ذلك اللقاء.

وقال بيسكوف للصحفيين في رد على سؤال عما إذا كان سيتم بحث مسألة "التيار الشمالي-2" خلال مفاوضات بين بوتين وترامب إذا عقد بينهما لقاء خلال قمة العشرين: "لا توجد حتى الآن أي معلومات إذا كان الرئيسان بوتين وترامب سيبحثان أي موضوعات خلال قمة العشرين في اليابان، لقد تم الإعراب مرة أخرى عن النية [في عقد لقاء]، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء ملموس لمبادرة بشأن هذا اللقاء".

وأضاف بيسكوف: "بالطبع، إذا تم عقد ذلك اللقاء… فإن الرئيس [بوتين] قال إنه سيكون سعيدا بذلك. ومن المحتمل جدا طرح موضوعات أمن الطاقة في أوروبا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه أجرى اتصالا هاتفيا "مثمرا للغاية" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن عدة قضايا بدءا بكوريا الشمالية وأوكرانيا وفنزويلا وانتهاء بالتجارة والأسلحة النووية.