مصير مجهول لطبيب بريطاني طلب خلع نقاب امرأة

جهينة نيوز

يخطط طبيب بريطاني للتخلي عن مهنته، بعد خضوعه لتحقيق في اتهامات “التمييز ضد امرأة مسلمة” طالبها بنزع نقابها، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأوضح المصدر أن الدكتور كيث وولفرسون، الذي يشتغل طبيبا عاما في مركز طبي بجامعة رويال ستوك في مدينة ستوك أون ترينت، يزعم أنه طلب من امرأة نزع نقابها “بكل أدب ولباقة”، لأنه لم يكن قادرا على سماعها وهي تشرح أعراض ابنتها المريضة.

وبعدها بأسبوع، تلقى وولفرسون رسالة من المجلس الطبي العام، لمطالبته بالخضوع للتحقيق بشأن “التمييز العنصري”.

وذكر الدكتور، الذي يمارس المهنة منذ 23 عاما، أنه “بغض النظر عن نتائج التحقيق الذي سأخضع له، فإنني أعتزم ترك وظيفتي”.

وقالت “ديلي ميل” إن المرأة أخبرت الطبيب إنها لا تريد إزالة النقاب لأسباب دينية، لكن وولفرسون كان يصر على ذلك ورفض مواصلة الحوار ما لم تنفذ الطلب.

وأوضحت المرأة، في الشكوى، أن الطبيب كان وقحا ونظر إليها بطريقة سيئة، مشيرة إلى أنها شعرت بأنها ضحية تمييز عنصري.

وكشف متحدث باسم جمعية الأطباء في المملكة المتحدة “من الضروري احترام الرغبات الدينية لمرضانا وأقاربهم.. ومع ذلك، فإن بعض الحالات تستلزم إزالة النقاب أو البرقع للتقييم والعلاج الطبي”.