مؤسس هواوي: أمريكا تستخف بقوة الشركة

جهينة نيوز

أعلن مؤسس شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي، رين تشينفي، إن الولايات المتحدة تستخف بقوة الشركة.

وقال مؤسس الشركة في مقابلة مع الصحف الصينية،: "بدأنا نشعر بتحكم كبير من قبل الولايات الولايات المتحدة من عام، السياسيون الأمريكيون يستخفون بقوة شركة هواوي".

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية، سابقا، تأجيل بدء تطبيق الحظر على تصدير التكنولوجيا الأمريكية إلى شركة هواوي الصينية العملاقة حتى منتصف شهر أغسطس/آب المقبل.

وكانت واشنطن قد حثت حلفاءها على عدم استخدام تكنولوجيا "هواوي" لبناء الجيل الخامس من شبكات الاتصالات، بسبب مخاوف من أن تكون [هذه الشركة] أداة تستخدمها الصين للتجسس.

وواجهت "هواوي" مؤخرا إجراءات تقييدية ورقابية فرض معظمها من جانب دول غربية. ففي منتصف آب/أغسطس 2018، وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قانونا يحظر بموجبه على المؤسسات الحكومية اعتماد خدمات "هواوي"، و"زد تي إي"، وشركات صينية أخرى بعد حظر الجيش الأمريكي بيع منتجات الشركة من الهواتف النقالة بدعوى تعريضها أفراد الجيش ومعلوماتهم، ومهماتهم للخطر.