الإرهابيون يعتدون بالقذائف الصاروخية على بلدتي بريديج وكفرنبودة بريف حماة الشمالي والجيش يرد

جهينة نيوز

جددت المجموعات الإرهابية خرقها اتفاق منطقة خفض التصعيد واعتدت بالقذائف الصاروخية على بلدتي بريديج وكفرنبودة في ريف حماة الشمالي.

وأفادت سانا بأن المجموعات الإرهابية المنتشرة في الريف الشمالي المتاخم للحدود الإدارية مع محافظة إدلب استهدفت صباح اليوم بعدد من القذائف الصاروخية بلدتي بريديج وكفرنبودة.

وتسببت الاعتداءات الإرهابية بأضرار مادية في بعض المنازل والممتلكات العامة والخاصة ودمار في البنى التحتية.

ورداً على هذه الاعتداءات وجهت وحدات من الجيش العربي السوري الموجودة في المنطقة لحماية المدنيين ضربات مركزة على مصادر إطلاق القذائف دمرت خلالها عددا من منصات الإطلاق وأوقعت خسائر في صفوف الإرهابيين.

واعتدت مجموعات إرهابية منتشرة فى عدد من القرى والبلدات بريف حماة الشمالي الغربي أمس الأول بـ 12 قذيفة صاروخية وهاون على محيط قرية الحماميات التي طهرها الجيش العربي السوري من الإرهاب ما تسبب بوقوع أضرار مادية في المكان.