أبراج يوم الثلاثاء مع سمر عمران

مولود ٢١/ ٥: عقل ذكي، محلل، لديه طاقة وحيوية كبيرة، يرشدك بقراراتك ، قراراته سريعة، منطقي ودقيق وقادر على فهم الأمور بسرعة، يحب الأدب والفن وكل ما هو تجريدي وديناميكي، الحب يلعب دور حيوي بحياته، يحب التحدي، الفترة القادمة يوجد ضغوطات مالية وتحسين مركز بتحركاتك حتى تستعيد الظروف والفرحة هي بالربع الأخير من السنة بشتى المجالات إن كان مالي أو اجتماعي أو أوراق بمعنى يوجد شيء أوراق رابحة بين يديك وعناصر نجاح معروفة بالنسبة لك وخصوصاً الجرأة والعمل الجدّي لذلك ضع مشاريعك على السكة، حظ سعيد.

الحمل: أكثر شيء أنك تركز على العمل اليوم وتتسلط الأضواء عليك وخاصةً اليوم عندك عمل جديد أو يمكن أنت تبحث عن عمل، فاوض لا داعي أن ترضخ لشروط لا تناسبك لكن بإمكانك أن تكون موضوعي بمعالجة كل أمورك اليوم، يوم ضاغط، فرصة تتحقق بانجازات وتطورات بسبب تثبت فيها جدارتك وكفاءتك إذا انتبهت على مواعيدك، بمعنى تعامل مع غرباء أو زيارة طبيب للبعض مولود الحمل.

الثور: سوف تعزز وضع يخص أوراق قانون أو فكرة تطرحها وتدافع عنها أو تفكر بسفر أو مشروع جديد حتى تخرج من الروتين، نهارك جيد لكن لا تستغرب اذا شعرت بأن مزاجك يتعكر لأنه الوسيلة الوحيدة لتقابل السلبيات هي اعتمادك على الهدوء التام لأن نهارك يحمل ضجيج ولقاءات واتصال واستقبال أو توديع زوّار بمعنى اليوم يوجد حركة عند الثور.

الجوزاء: جرّب أن تهتم بأشياء تناسبك لأن نهارك مؤهل حتى تخرج من وضع مقعد، جرّب أن تدافع عن مصالحك وتتعلم كيف تتوفق بين رغباتك وأفعالك لأن نهارك فيه برنامج حافل يمكن أيضاً عندك مشكلة عملية متراكمة أو أحداً يطالبك بحق شرعي، لذلك جرّب أن تعمل تعديل وتحسين بأمورك المالية وتعيد حساباتك الغير دقيقة، نصيحة اليوم لا تغفل أبداً لأن اليوم يمكن أن تغفل أو تفكر بالماضي، لأن اليوم يوجد أجواء تساعدك على صعيد الاستحقاقات أو التعويض مولود الجوزاء.

السرطان: نقطة ضعفك هي تكون بعاطفتك إذا تريد أن تربح من اللازم أن تعزف على وتر عاطفي اليوم حتى الشريك يهبك وقته وماله وحبه، اليوم تعتبر الذي مضى مضى وتنتبه ولا تتهور بالكلام لحظات غضبك و انفعالاتك وتحكي كلام غير مسؤول قد يورطك فيما بعد يدفعك في شرك الشركاء المنتظرين في اصطياد مآخذ عليك لذلك انتبه لا بأس نهارك لكن هو تركيزك على شراكة واذا حصل تأجيل أو عرقلة هو بسبب وجود القمر في الجدي مولود السرطان.

الأسد: اليوم بطيء نهارك، من اللازم أن تتطلع على العمل الأساسي والقوي الذي يمكن أن تعتمد عليه، أنت تحب الطرق الآمنة والمجربة، إذاً جرّب أن تدرس كل خطواتك حتى لا تجازف وتتعرض للخطر أو الوقوع بالملل، اضبط الآخرين من خلال ضبط لنفسك و إصرارك على إنهاء أعمالك المتراكمة اليوم، جرّب أن تعطي تفاصيل تكون لها أهمية كبيرة، لا تنسى أن تنتبه لصحتك مولود الأسد.

العذراء: نهار جيد يتغير ميولك بسرعة وظروف تواجهك اليوم لكن متعدد المواهب نهارك وتتأقلم بسرعة وتنهي أمرين معاً بوقت واحد، تحب ان تسمع طرفة أكثر من الاستماع لمعلومة لأن نهارك فيه نشر أخبار وبإمكانك أن تكون متفتح الذهن، يوجد سهرة أو لقاء ويوجد تفهم بوجهات نظر الآخرين وتلتقي حتى تمارس نشاط ممتع ومنوع وحظ مالي وعاطفي عند العذراء.

الميزان: بما انك مزاجي وعاطفي وحساس وتتأثر بسرعة، عليك اليوم أن تقوم بمساعدة أحد من عائلتك، اساءة من أحد من العائلة يمكن أن يسيء لك، تأخذ الطبيعة الهادئة وتكون قوي وتحب منزلك وتكّرس نفسك لعائلتك، المنزل أو الحديقة أو أي عمل عقاري هو عالمك، لا تحاول التغيير لكن جرّب أن تهتم بأسرتك فقط لتسعد قلبك مولود الميزان.

العقرب: أنت محبوب و أصدقائك كثيرين، اليوم مناسب حتى تصل معهم إلى علاقات دافئة وقوية، اليوم قدرتك على الاختلاط وتماشيك مع محيطك من أخوة أو جيران هي أعظم صفة عملية فيك اليوم، تفكيرك وعملك وعقلك، جرّب أن تقرر عمل وتقوم به فوراً من دون أي تردد لأن نهارا في الطريق الصحيح واتصال مهم ومقابلات وأي مقابلة تكون ناجحة، نهار للحركة مولود العقرب.

القوس: اليوم نهار يحمل لك في مجال المال لكن كقاعدة عامة أنت مقتصد في شؤونك وتمتلك تجربة لها وزن لذلك تشعر بقيمة المال، تتجنب اليوم الطرق التي تحصل فيها على المال لأن اليوم أنت محظوظ لكن تتجنب الطرق التي فيها صرف، غالباً اليوم حلم، واليوم تلعب دور مهم، نهار يحمل مواضيع متعددة وتدعك سعيد لأن الناحية المالية مسيطرة عندك اليوم مولود القوس.

الجدي: بما أن القمر عندك استقرار مزاجك وهدوء بالعقل وزادك رغبة في وزن الأمور، وترى كل المسائل من الجانبين وتتميز بما هو معاً وبما هو ضد اليوم، لذلك توصلت لقرار عادل فعلاً نهارك اليوم يحمل لك القدرة على تهدئة الاختلاطات واليوم نادراً ما تعيش وحيداً لأن نهارك يحمل اختلاط وتشعر بمنتهى السعادة وخاصةً مع الأصدقاء، بمعنى نهار اجتماعي مشترك والقوة والطاقة لك لأن القمر عندك مولود الجدي.

الدلو: القمر ببرج الجدي يجب ان تكون متميزا وهادئ واختلط مع الناس، تخالف تعليمات، انتبه للامور التي بها تراجع، تتقوقع داخل نفسك، ابق هادئ اذا تعرضت لضغوطات، لا تعقد الامور، الامور ضدك فيها معاتبات

الحوت: اليوم حماس قوي، تكسب أصدقاء، تحب أن تكون بجميع الأصناف، أنت اليوم محبوب، ابتسامتك اليوم يقدرها الآخرون، مزاجك سريع، تحتاج أن تلجأ للأصدقاء للأوقات التي فيها مناسبات وأفراح ودعوات وعزائم، تطمأن خواطرك، الأمنية تتحقق، بمعنى تلتقي مع الناس الذين تحب أن تلتقي بهم ويمكن أن تتعرف على وجه جديد اليوم مولود الحوت.