قناة الجزيرة تطرد اثنين من صحفييها.. و تعتذر..!؟

جهينة نيوز:

أوقفت قناة الجزيرة القطرية اثنين من صحفييها عقب نشرهما مقطع فيديو يكشف حقائق عن مزاعم الهولوكوست كان قد فضحها سابقاً باحثين غربيين و مفادها كيف قتل هتلر 6 ملايين يهودي و عدد اليهود الآوروبيين خمس ملايين في تلك الفترة و لم ينقص عددهم بعد الحرب .

وكانت القناة القطرية الممولة من الدولة نشرت مقطع الفيديو على موقع خدمة الفيديو (أى جاي بلاس +AJ) باللغة العربية.

ويقول الصهاينة أن هتلر قتل 6 ملايين يهودي و أشار الفيديو إلى أن هذا الرقم مبالغ فيه و أن "الحركة الصهيونية استغلته لصالحها"، وأن إسرائيل هي "المستفيد الأكبر" من تلك الإبادة الجماعية.

وتساءل الراوي خلال الفيديو "لماذا التركيز عليهم فقط؟" في إشارة إلى الضحايا اليهود، قبل الادعاء بأن المجتمع يستخدم الموارد المالية و المؤسسات الإعلامية "لتسليط الضوء بشكل خاص" على معاناة اليهود.

و يذكر أن الباحث الفرنسي روجيه غارودي هو من آوائل من راجع سجلات الدول الآوروبية و كشف أن عدد اليهود الآوروبيين قبل الحرب خمس ملايين فكيف قتل منهم ثمانية ملايين في المزاعم الأولى للحركة الصهيونية و لاحقاً تخفيض الرقم الى ست ملايين قتيل في حين كان عددهم بعد الحرب يقارب من خمسة ملايين..؟؟ و لانه شكك بعدد القتلى اليهود حكم عليه بالسجن في فرنسا بتهمة معادة السامية.

و يذكر بأن القوانيين الآوروبية تعتبر انكار المحرقة اليهودية جريمة في حين لا تحاسب على انكار وجود الله ولا تحاكم ايضاً اللواط .

الجزيرة تعتذر

هذا و قال الدكتور ياسر بشر، المدير التنفيذي للقطاع الرقمي بشبكة قناة الجزيرة بأن "المقطع المصور تضمن إساءة واضحة وإن الشبكة تتبرأ منه ولا تقبل بنشر مثل هذا المحتوى على منصاتها وقنواتها الرقمية".

وأعلن في رسالة داخلية عن "برنامج تدريبي إلزامي يعزز الوعي بحساسية بعض القضايا لدى منتجي المحتوى الرقمي للشبكة"، وفق بيان الشبكة.

وقالت ديمة الخطيب، مديرة القنوات الرقمية التابعة للشبكة إنه "تم إنتاج الفيديو من دون الإشراف التحريري اللازم"، وتابعت أنه "تتم مراجعة ضوابط الإنتاج والنشر لضمان عدم خروج أي مادة عن المسار المعتمد في أي ظرف كان".