بعد انقطاع 6 سنوات.. ربط سد الفرات بالشبكة العامة من خلال توتر عالي 230 ك.ف "الثورة-حماة ٢"

جهينة نيوز

بعد انقطاع دام 6 سنوات تمكنت ورشات الكهرباء من الانتهاء من اصلاح وصيانة الخط الذي يربط سد الفرات بالشبكة العامة من خلال خط توتر عالي 230 ك.ف "الثورة حماة ٢" والذي سيرفد الشبكة الكهربائية بـ 200 ميغا مما يساهم في تعزيز استقرار ربط السدود المائية مع الشبكة وبالتالي استقرار المنظومة الكهربائية وزيادة وثوقيتها .

وحسبما افاد مصدر في وزارة الكهرباء لموقع جهينة نيوز ان اهمية هذا الخط تكمن كونه يؤمن كمية من الكهرباء دون الحاجة للوقود او بناء محطة توليد جديد.

ويبلغ طول الخط 185 كم ومكون من 345 برج منها اكثر من 165 برج كانت بين مدمر ومسروق ومنهار جراء استهدافه وتخريبه بشكل ممنهج منذ عام 2013 من قبل عناصر تنظيم داعش الارهابي , تمكن عمال الكهرباء من اصلاح كافة الاعطال بالاضافة لمد 100 كم من الامراس والعوازل

وتعد هكذا صيانات من الاعمال الصعبة وغير الاعتيادية اذ تقدر المدة لاصلاح هذه الاعطال بما لايقل عن 6 اشهر , تمكنت ورشات وزارة الكهرباء بخبرات وكوادر محلية و بالعمل المستمر ومضاعفة الجهود من انجازها جميعا خلال 21 يوم فقط وهي مدة قياسية تعتبر انجاز جديد يضاف الى رصيد عمال الكهرباء في سورية .