واشنطن توجه دعوة لكيان الاحتلال لحضور مؤتمر البحرين

جهينة نيوز:

ذكر مسؤول بارز في كيان الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة أرسلت دعوة رسمية إلى كيان الاحتلال للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في البحرين الأحد المقبل في إطار "صفقة القرن".

ونقلت القناة "13" الإسرائيلية عن المسؤول الإسرائيلي البارز قوله، إن الإدارة الأمريكية وجهت لـ (إسرائيل) دعوة رسمية للمشاركة في المؤتمر المزمع عقده في البحرين الشهر المقبل.

وأضاف المصدر أنه تم إرسال الدعوة في نسخة ورقية وهي في طريقها إلى (إسرائيل) عبر البريد الدبلوماسي، موضحا أنه من المتوقع أن ترد (إسرائيل) بشكل إيجابي وأن تشارك في المؤتمر.

وأعلنت الولايات المتحدة والبحرين، أمس الأحد، أن العاصمة البحرينية المنامة ستستضيف يومي 25 و26 يونيو "ورشة عمل اقتصادية" تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، للتشجيع على الاستثمار في المناطق الفلسطينية، كخطوة أولى لخطة السلام الامريكية المعروفة باسم "صفقة القرن".