اتفاق وقف اطلاق نار شامل في غزة لمدة 6 اشهر و هذه بنوده

جهينة نيوز:

ذكرت القناة 12 العبرية بان كلاً من "اسرائيل" وحماس توصلتا لاتفاق لوقف النار لمدة نصف عام.

و بحسب القناة العبرية، فقد تم الاتفاق على ان يكون وقف النار شاملا بوقف المواجهات قرب السياج الفاصل ووقف اطلاق البالونات الحارقة، و الإبتعاد 300 متر عن السياج، و توقف الإرباك الليلي، بالاضافة الى وقف فعاليات الحراك البحري زيكيم..

اما "اسرائيل" بدورها، وافقت على زيادة مساحة صيد الاسماك لمسافة 15 ميل وادخال ادوية ومساعدات والبدء بمفاوضات حول قضايا اخرى.

ووفقا للقناة العبرية، فان تم الحفاظ على الهدوء وتشعر حماس بالتقدم، يتم البدء بمفاوضات جدية للتوصل لصفقة تبادل اسرى.

واضافت القناة بان الوسطاء بين "اسرائيل" وحماس هما مندوبي المخابرات المصرية ومبعوث الامم المتحدة نيكولا ملادينوف.