قوات حفتر تبدأ بتسيير دوريات بحرية لضرب سفن تركيا العسكرية

جهينة نيوز:

أعلن “الجيش الليبي” فرض حظر بحري على الموانئ الواقعة غرب البلاد منذ مساء الأحد، في خطوة تهدف إلى منع وصول الأسلحة وقطع الإمدادات العسكرية للمليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش في بيان نشرته على “فيسبوك”، إنه “تطبيقا لقرار القائد العام للجيش خليفة حفتر بقطع الإمدادات عن المليشيات في المنطقة الغربية، قرر رئيس أركان القوات البحرية اللواء، فرج المهدوي، إعلان حالة النفير لكامل القوات البحرية وإعلان الحظر البحري التام على كامل الموانئ البحرية في المنطقة الغربية”.

ووفقا للبيان، فقد هدّدت القوات البحرية التابعة “للجيش الليبي” كل من يقترب من موانئ المنطقة الغربية بالضرب من حديد، وخاصة تركيا.

ويوم السبت، وصلت سفينة قادمة من ميناء “سامسون” التركي، محمّلة بأسلحة وذخائر متنوعة وآليات عسكرية إلى ميناء العاصمة طرابلس، حسبما وثقته صور ومقاطع فيديو.