الرئيس الأسد يفتتح مركز الشام الاسلامي الدولي في دمشق

جهينة نيوز:

إفتتح السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد مركز الشام الإسلامي الدولي لمواجهة الإرهاب والتطرف في العاصمة دمشق بحضور وزير الاوقاف السيد محمد عبد الستار و سماحة المفتي بدر الدين حسون و حشد من علماء دمشق.

في زيارة قام بها ظهر اليوم إفتتح الرئيس الأسد مركز الشام الإسلامي الدولي لمواجهة الإرهاب والتطرف التابع لـ وزارة الأوقاف وتجول في عدد من أقسامه..

و يذكر أن المركز يضم عددا من الأقسام بينها: المعهد الوطني لتأهيل الأئمة والخطباء في كافة محافظات القطر، والمعهد الدولي للعلوم الشرعية والعربية للراغبين في الحصول على العلوم الشرعية من علماء بلاد الشام الوسطية، وقسم رصد الأفكار المتطرفة والفتاوى التكفيرية عبر شبكة الانترنت وكيفية تحليلها ومعالجتها، وقسم مكافحة الفكر المتطرف ومركز البحث العلمي ومكتبة وعددا من قاعات المحاضرات التي سيتم فيها تدريب وتأهيل رواد المركز وفق منهج علماء الشام الوسطي المعتدل.