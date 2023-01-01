15 شهيدا وجريحا في جريمة مروعة لطيران العدوان في حجة في اليمن

جهينة نيوز:

سقط أربعة شهداء يمنيا و11 جريحا، صباح اليوم الاثنين، إثر غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي في محافظة حجة شمال اليمن.

وأوضح موقع “المسيرة نت” أن طيران العدوان استهدف سيارة متسوقين في مديرية مستبا بالمحافظة ما أدى إلى سقوط 4 شهداء و11 جريحا.

وأشار إلى أن السيارة كانت متجهة إلى أحد الأسواق بالمديرية، لافتا إلى أنها كانت تحمل كذلك على متنها مواشي.

وكان طيران العدوان السعودي الأمريكي ارتكب، الخميس الفائت، مجزرة مروعة في العاصمة صنعاء باستهدافه حي الرباط السكني ما أدى إلى استشهاد وجرح 77 مدينا.

وتعيد جريمة اليوم في مديرية مستبا للأذهان الجريمة المروعة التي ارتكبها طيران العدوان في 15 مارس 2016 في سوق الخميس الشعبي بالمديرية والتي راح ضحيتها 117 شهيدا ينهم 25 طفلاً وإصابة أكثر من 20 آخرين.

يأتي ذلك في سياق الجرائم الوحشية التي يرتكبها طيران العدوان بحق الشعب اليمني على مدى أربعة سنوات وشهرين في ظل صمت دول مريب شجع العدوان على ارتكاب المزيد من الجرائم.

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