سوريا على موعد جديد مع ارتفاع درجات الحرارة في هذه الايام

جهينة نيوز

يطرأ غدا ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يستمر الجو صحوا بشكل عام وسديميا في المنطقة الشرقية والبادية وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط بعد الظهر مثيرة الغبار في المناطق الشرقية والبادية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

و بين مدير الرصد الجوي والتنبؤ في المديرية العامة للأرصاد الجوية رضوان الأحمد أن الأجواء ستكون حارة في مختلف المناطق بحيث تواصل درجات الحرارة ارتفاعها يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين لتصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية.

أما بالنسبة ليومي الخميس والجمعة فتوقع الأحمد أن يزداد تأثير المرتفع شبه المداري فوق شمال شرق القارة الإفريقية وصولاً إلى منطقة بلاد الشام ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 8 إلى 12 درجة مئوية مبينا أن الطقس سيكون حارا في مختلف المناطق وشديد الحرارة في المناطق الشرقية والبادية.

وتوقع الأحمد أن تسجل الحرارة يوم الجمعة القادم في دمشق لأول مرة هذا العام 39 درجة مئوية وتتجاوز عتبة الـ 44 درجة مئوية في المناطق الشرقية محذرا من خطر التعرض لأشعة الشمس وتحديدا في وقت الذروة يومي الخميس والجمعة من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 4 عصرا وكذلك من تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة في المناطق الشرقية والبادية وخاصة خلال فترة ما بعد الظهر والعصر.

درجات الحرارة المتوقعة..

دمشق 33-17

المنطقة الجنوبية 32-16

المرتفعات الجبلية 27-13

المنطقة الوسطى 33-17

المنطقة الساحلية 29-18

المنطقة الشمالية 32-17

منطقة الجزيرة 35-19

المنطقة الشرقية 37-21

منطقة البادية 36-20.