تركيا تأمر باعتقال 249 عاملا في وزارة خارجيتها

جهينة نيوز

أعلنت النيابة العامة التركية، اليوم الاثنين، أنها أصدرت أوامر اعتقال بحق 249 من العاملين في وزارة الخارجية التركية، للاشتباه في صلتهم بمنظمة غولن، التي تعتبرها أنقرة إرهابية، كما أشارت النيابة العامة إلى أن السلطات التركية اعتقلت 78 شخصا من الصادر بحقهم أوامر الاعتقال.

وذكر بيان صادر عن النيابة أن "النيابة العامة في أنقرة أمرت باعتقال 249 من العاملين في وزارة الخارجية التركية لصلتهم بمنظمة فتح الله غولن"، موضحة أنه "تم اعتقال 78 من بين الذين صدر أمر باعتقالهم".

وأشار البيان إلى أن "سلطات الأمن أطلقت عمليات أمنية متزامنة في 42 ولاية تركية بينها العاصمة أنقرة لاعتقال المتهمين بالعضوية في المنظمة الإرهابية والاحتيال والتزوير لأهداف إرهابية".

يذكر أن الشرطة التركية تنفذ مداهمات بشكل منتظم ضد أنصار غولن منذ انقلاب يوليو/ تموز 2016 الفاشل الذي أودى بحياة 250 شخصا، بينما ينفي غولن ضلوعه في الأمر.