"جون ويك" يتصدر.. وأفنجرز" يتراجع بإيرادات دور السينما

جهينة نيوز

تصدر الجزء الثالث من سلسلة أفلام الإثارة والجريمة "جون ويك"، والذي يحمل عنوان "جون ويك :3 بارابيلوم" إيرادات دور السينما بأمريكا الشمالية هذا الأسبوع، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء الأحد.

وحقق الفيلم، الذي يشارك في بطولته كيانو ريفز وهالي بيري وهيرويوكي سانادا ولورنس فيشبورن، إيرادات بلغت 02ر57 مليون دولار.

وتراجع إلى المركز الثاني الجزء الرابع من سلسلة أفلام المغامرات "أفنجرز"، والذي يحمل عنوان "أفنجرز:إند غيم" أو (المنتقمون: نهاية اللعبة)، الذي يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم هوليوود من بينهم روبرت داوني جونيور وبنديكت كومبرباتش وسكارليت جوهانسون ومارك روفالو، محققاً إيرادات بلغت 41ر29 مليون دولار.

وجاء في المركز الثالث فيلم الفنتازيا والغموض والكوميديا "بوكيمون: ديتكتيف بيكاتشو"، الذي يشارك في بطولته كل من رايان رينولدز وسوكي واترهاوس وجيستيس سميث، محققا إيرادات بلغت 81ر24 مليون دولار.

وحل رابعاً فيلم المغامرة والكوميديا والدراما "آ دوجز جورني" أو (رحلة كلب)، والذي يشارك في بطولته كل من دينيس كويد وجوش جاد وكاثرين بريسكوت، محققاً إيرادات بلغت 8 مليون دولار.

واحتل المركز الخامس الفيلم الكوميدي "ذا هاسل" والذي يشارك في بطولته كل من آن هاثاواي وريبل ويلسون، محققاً إيرادات بلغت 08ر6 مليون دولار.