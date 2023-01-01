قائد سلاح الجو الإيراني يؤكد الجاهزية المعنوية والقتالية للسلاح

جهينة نيوز

قال قائد سلاح الجو الإيراني، اليوم الاثنين، إن لدى القوة الجوية دوما الجاهزية المعنوية والقتالية المطلوبة للدفاع عن الشعب والمصالح الوطنية.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن العميد طيار، عزيز نصير زادة، أنه أكد "ضرورة الأمل بالنصر الإلهي"، معتبرا الرمز في تحقيق هذا الوعد الإلهي بالنصر يتمثل بالصمود والاستقامة والإيمان بالنصر الحتمي أمام العدو، وذلك لدى تفقده لمستوى القدرات والخطط الميدانية في القواعد الجوية ببوشهر وبندر عباس واصفهان.

وأضاف أن "القوة الجوية كانت ومازال لديها الوجود الفاعل في جميع الميادين في الدفاع عن الشعب وصيانة المصالح الوطنية، وهي تتمتع دوما بالجاهزية المعنوية والقتالية المطلوبة".

وأعرب العميد طيار نصير زادة عن تقديره للجاهزية القتالية والمعنوية المطلوبة لدى طياري هذه القواعد الجوية، مؤكدا ضرورة الحفاظ على اليقظة في مواجهة العدو وتعزيزها.

وأشار إلى تمتع القوة الجوية بالكوادر الشابة الواعدة المؤمنة والمتدربة في مختلف التخصصات، وخاصة تخصصات الطيران والتخصصات التقنية، مشيدا بجاهزية كوادر القوات الجوية.