أول قرار للرئيس الأوكراني الجديد بعد استلامه للرئاسة!

جهينة نيوز

أعلن الرئيس الأوكراني الجديد، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، حل برلمان بلاده بصورة مبكرة.

و قال زيلينسكي أمام البرلمان: "أعلن حل البرلمان في دورته الثامنة. المجد لأوكرانيا".

وأدى الرئيس الأوكراني الجديد فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين 20 مايو/حزيران، اليمين الدستوري في قاعة البرلمان الأوكراني، لتعلن فيما بعد رئيسة المحكمة الدستورية في أوكرانيا تولي زيلينسكي منصب رئيس البلاد.

كما أعلن زيلينسكي، أنه مستعد للحوار حول وقف النزاع في دونباس، لكن من أجل تحقيق ذلك يجب عودة الأسرى.

وقال زيلينسكي في كلمته أمام البرلمان: "التاريخ ليس عادلا، هذه هي الحقيقة. نحن لم نبدأ هذه الحرب، لكننا سننهيها، ونحن مستعدون للحوار. أنا على يقين أن أول خطوة لبدء الحوار ستكون عودة جميع الأسرى".

وأكد زيلينسكي أنه مستعد للتضحية بكل شيئ من أجل إحلال السلام في دونباس، ولفقد منصبه إذا لزم الأمر.