إحداث ثلاثة مخافر لحماية الحراج في دير الزور

جهينة نيوز

يتركز عمل دائرة الحراج في ديرالزور على إنتاج غراس حراجية متنوعة ضمن خطة تتوزع على مرحلتين ربيعية وخريفية، وضمن برنامج وأعداد غراس حراجية محددة، وعن ذلك تحدث المهندس محمد شداد -رئيس دائرة الحراج في مديرية زراعة ديرالزور، بأن العمل في دائرة الحراج يعد عملاً شاقاً ومضنياً لكونه متنوعاً ومتشعباً، يبدأ بتنفيذ الخطة الإنتاجية المقررة من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وزراعتها في أكياس بغية بيعها وزراعتها في مواقع التحريج.

وقال: أنجزنا الخطة الإنتاجية لهذا العام التي بلغت 200 ألف غرسة حراجية من أصناف متنوعة منها: النخيل البذري والنخيل المروحي والكازورينا والكينا وليغستروم والصنوبر والسرو والعفص والأزدرخت، وبلغ تنفيذ الخطة الإنتاجية 100% كما قمنا ببيع وتوزيع 27400 ألف غرسة حراجية متنوعة، مضيفاً أنه تم تنفيذ خطة التحريج الاصطناعي في موقع حاوي البغيلية، إذ تمت زراعة 250 دونماً بغراس حراجية متنوعة بلغ عددها 11 ألف غرسة. وتتم رعايتها وسقايتها وكذلك العمل قائم على جمع البذور من أشجار الأمات وغربلتها وتنظيفها وتجهيزها من أجل تنفيذ خطة العام القادم.

وأشار شداد إلى أن دائرة الحراج تقوم بحماية المواقع الحراجية بشكل عام من كل أشكال التعديات، وبغية ذلك تم افتتاح ثلاثة مخافر حراجية وهي: ( مخفر حراج المركز في موقع سد مسعود ومخفر حراج عياش ومخفر حراج الميادين) وتم توزيع عناصر الضابطة الحراجية على هذه المخافر، ويقومون بمتابعة أعمالهم من تنظيم الضبوط الحراجية بحق المخالفين والإشراف على الكشف وتنفيذ الرخص الحراجية المختلفة من قطع أشجار ومستودعات خزن مواد حراجية وغيرها. وتم تنظيم سبعة ضبوط حراجية بحق المخالفين وإحالتها إلى القضاء أصولاً، وكذلك تم تشكيل فرق لإطفاء الحرائق وتجهيزها بما يلزم من إطفائيات وصهاريج ومعدات أخرى، كما تم منح رخصة واحدة للخزن والإتجار بالمواد الحراجية في منطقة العشارة، ومنح عشر رخص نقل للأشجار الحراجية.

وقال شداد: نظمنا عدداً من الدورات لمواضيع مختلفة بما يخص المحميات والتنوع الحيوي والسياحة البيئية والإرشاد الحراجي لنشر التوعية والتثقيف للمواطنين بأهمية الشجرة وحمايتها ورعايتها، وتعريفهم بقانون الحراج رقم / 6 / تاريخ 4 / 3 / 2018 وتعليماته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم / 103 / تاريخ 28 / 5 / 2018 وتم تجهيز مخططات للمواقع المحرّجة حديثاً، ووضع الدراسات اللازمة من أجل إعادة تأهيل المواقع الحراجية التي دمرت بسبب الأحداث التي مرت بها المحافظة، كما تمت إعادة تأهيل حديقة طليطلة وحديقة النبلاء وأغلب الجزر الوسطية والدوارات في مداخل المحافظة بالتعاون مع مجلس مدينة ديرالزور.