مشاريع بـ 30 مليار ليرة في «بناء وتعمير» اللاذقية

جهينة نيوز

أوضح مدير فرع المنطقة الساحلية في الشركة العامة للبناء والتعمير في اللاذقية المهندس رامز أسود أهم الصعوبات التي تواجه عمل الفرع في عدم توافر جبهات عمل تلبي طموح الفرع والكوادر الفنية به وتغطي نفقات الفرع ورواتب العاملين فيه، إضافة إلى عدم صرف فروقات الأسعار والتوازي السعري بشكل كامل وبعض الكشوف المستحقة للفرع من بعض الجهات العاملة صاحبة المشاريع وهذا مايؤثر في السيولة المالية للفرع، وكذلك تسرب القوى العاملة المهنية ذات الاختصاص.

وأشار أسود إلى أن الفرع يقوم بتنفيذ مشروع مهم وهو مبنى التأمينات الأجتماعية الذي يقع في منطقة المشروع العاشر بمساحة تقريبية 4500 متر مربع ومساحة طابقية 480 متراً مربعاً ويتألف المبنى من تسعة طوابق وقبو للأرشفة والتجهيزات الخدمية..هذه الطوابق تقوم بمجملها كدوائر متنوعة من دائرة المعاشات والخدمات الطبية وحضانة ودائرة الإيرادات والقروض ودائرة الإصابات والإحصاء ومكتبة وجناح سكني وكافتريا، إضافة إلى مستودع في الطابق الأخير..

ولفت أسود إلى أن تكلفة المشاريع المنفذة من قبل الفرع حتى شهر آذار بلغ 910 ملايين ليرة، وأن المخطط له هو 782 مليون ليرة، بنسبة تنفيذ 110%.

مؤكداً أن نسبة التنفيذ في مشروع إكساء مركز خدمة المواطن في مدينة جبلة بلغ 95%، وأن قيمة الأعمال بالمشروع (بناء واكساء) بلغ155 مليون ليرة، وأن مشروع الإكساء يسير ضمن المهل الزمنية، وأنه سيتم تسليم المشروع حال الانتهاء من تنفيذ بعض البنود العقدية، (الكابوند وسيكوريت، واجهات)، التي لم يتم التكليف بها حتى تاريخه.

مضيفاً: إن أهم المشاريع التي يتابع الفرع تنفيذها حالياً، مشروع إكساء العيادات الشاملة في حي الرمل الشمالي بتكلفة 157.5 مليون ليرة، و مدرستان في القبو بتكلفة 150 مليوناً وتكليف بربع الأعمال نحو 37 مليوناً، وفي بستان الباشا بتكلفة 223 مليوناً وتكليف بربع الأعمال نحو 40 مليوناً، إذ بلغ تنفيذ الأعمال بالمدرستين نحو 95%. إضافة إلى عقود بسكني الشباب والادخار (سكن الشباب مرحلة 3 بتكلفة 271 مليوناً، ومرحلة أولى بتكلفة 216 مليوناً، ومرحلة ثانية بتكلفة 294 مليوناً، وإكساء جزئي وكامل لـ80 شقة في سكن الشباب بتكلفة 396 مليوناً.

لافتاً إلى العمل في مركز الاتصالات في المشروع العاشر، الذي وصل إلى مرحلة التشطيبات بالموقع العام، إضافة إلى مبنى مديرية الخدمات الفنية بقيمة عقدية 569 مليوناً، وبناء الهيئة العامة للاتصالات بتكلفة 108 ملايين، ومخازن إضافية في سوق الهال والمنطقة الصناعية بتكلفة 190 مليوناً، وغيرها.

مؤكداً أن الخطة الإنتاجية للفرع للعام الحالي 2019 تتضمن تنفيذ مشاريع بتكلفة تصل إلى 3 مليارات ليرة، مع أمر مباشرة في عيد رأس السنة لتنفيذ مشروع المنطقة الحرفية في الحفة بقيمة إجمالية تصل إلى مليار و700 مليون ليرة، ومدة تنفيذ 3 سنوات، إضافة إلى مشروع لتدعيم سور المرفأ بتكلفة تصل إلى 400 مليون ليرة، منوهاً بالتعاقد على مشروعين جديدين لتنفيذ خطوط صرف صحي بقيمة 170مليون ليرة، مع السعي للتعاقد لتنفيذ محطات ضخ ورفع للصرف الصحي في مدينة جبلة بتكلفة تصل إلى مليار ليرة.