روسيا تختبر أحدث قذائف "ذكية"

جهينة نيوز

تجدر الإشارة إلى أن الدفعة التجريبية الأولى من الذخيرة التي تنتجها "تيخماش" طورت بطلب من وزارة الدفاع الروسية.

أعلن نائب المدير العام لـ"تيخماش" كونسيرن (جزء من روستيخ) ألكسندر كوشكين، أن وزارة الدفاع الروسية طلبت أول دفعة تجريبية من قذائف عيار 30 ملم موجهة.

يشار إلى أن عملية الشراء تمت لإجراء الاختبارات الحكومة لأحدث قذيفة.

وقال كوشكين: "نحن اليوم ننتج الدفعة الأولى من هذه الذخائر وقد بدأنا بالفعل مرحلة اختبارات الحكومة. أعتقد أنه في العام المقبل سيتم الانتهاء من هذا العمل. طلبت وزارة الدفاع الروسية الدفعة التجريبية الأولى لإجراء الاختبارات".

كما أوضح نائب المدير العام أن هذه الذخيرة تستخدم في كل من تكنولوجيا الطائرات وفي المعدات البحرية والبرية، وأضاف أيضًا أن استخدام هذه الذخيرة سيتطلب أيضًا تحديث العديد من الأسلحة الموجودة.

المصدر: سبوتنيك