أبراج يوم الاثنين مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود 19/ 5: أكثر المواليد اندفاعا وطيبة، لديهم هالة جذابة، عاطفي، لديه لسان لا يرحم، يقف إلى جانب المظلوم، يقول لا ثم يتحول للفعل، يحب ان يعيش ببحبوحة، اجتماعي، يحب الناس، يزرع ابتسامة على وجه الحاضرين، محب للرسم والفن والأدب، نظامي ومنهجي قدرة عالية باتخاذ القرارات، عمل ونجاح وتسهيلات وتجدد وتغيير بالأشهر القادمة والأوفر حظاً هي بانطلاقتك ومبادرتك لتصل بالحب ولتحافظ على حبك ولتتسلح بالحكمة ولتحافظ على مكانتك، هذه السنة لك مكانة، سنة مغامرات ووجوه جديدة، للبعض ميراث، للبعض زواج، حظ سعيد.

الحمل: تكتشف طريقك وترتاح لتطورات، يصعب عليك التفاهم، حوارات ونقاشات إيجابية، إذا كنت بصدد عملية بيع أو استثمار يجب أن تقرأ باتقان، للبعض استقبال زوار ةاتصالات بعيدة، علاقات وتواصل مع الاخرين

الثور: تبحث عن استقرار مادي وتناقشه مع بعض الغرباء، تضطر لببعض التغييرات وتجد نفسك في مكان لم تحضر له سابقا، تستعد لنهار تشارك فيه وتؤكد على أمور فيها تسويات واستحقاقات، مرافقة مريض

الجوزاء: تركيزك على الشراكة، احتمال تتورط كلاميا، القمر بالقوس يعاكسك، يععمل لك عصبية وسوء تفاهم، عليك تصويب الاوضاع والتكيف مع بعض الأوضاع، حاول معرفة ما يجري مع الشركاء والزملاء، قد تطالب ببعض التفسيرات والحقائق، افتح قلبك اليوم هذا يساعد الطرف الاخر على الثقة بأنك لست مدعيا، تلبية حاجات الاخرين وعقد شراكة

السرطان: تتكل على حدسك وتلتقط الفرص أو تجد حلا لمشكلة عالقة، تنهي أعمالك تحسبا لأي طارئ، لا تهمل أمورك وعالجها بمساعدة أحد من محيطك ، تعمل في أكثر من مكان وتترك الامور تتفاعل هدوء وانتبه لصحتك وغذائك، لا تبعثر نهارك، حاول أن تستدعي الاحبة، دواؤك هو الحب، عمل كثير

الأسد: تناسبك الاجواء الداعمة، يناسبك الدعم والتأييد، ظروفك جيدة، ترنتفع معنوياتك، فرص نجاحك عالية، ترويج لبعض المشاريعن أخبار جيدة، صوتك مسموع، انفتاح وحل لمشاكل الااولاد، كن محبا واعتن بمن تحب، وجوه جديدة اتبدأ بمهمة جديدة، تنشغل بوضع حجر الاساس لمشروع جديد

العذراء: تعيش حالة من الغليان، مسيطر على جو فيه توتر، تطرأ أحداث كثيرة على صعيد عائلي، عرقلات تأجيلات، زوار اقرباء، للبعض ترتيبات منزلية واشياء جديدة تحاول ادخالها لمنزلك، احتمال فرملة ومراوحة في المكان، تكثر انشغالاتك، فترة مرهقة ومتعبة

الميزان: تشعر باعتزاز وتمارس، تتحرر من ضغوطات نفسية تضعك بالطليعة، مع وجود القمر ببرج القوس تبدأ مرحلة جديدة وترغب بالمفاوضات والتسويات، تضع اهدافك نصب عينيك، محاولات جديدة، تستسلم للقضايا التي فيها حركة جيران، متأكد من هذا النهار لأنك تحت المجهر بالزيارات والمقابلات واللقاءات، تسمع خبر مهم يخص اجهزة متطورة للسيارة. يوم للسباق

العقرب: تابع مسيرتك تتلقى دعم وتاييد ونجاح وخاصة وجود القمر ببيت مالك يجلب لك الحظ والفرح, فرصة هامة لن تتكرر مد جسور جديدة وتعرف على اشخاص مهمين، مساعدات ودعم معنوي اخبار مهمة، قضاء وقت مع الاصدقاء لصرف الاموال، نقاشات مالية شؤون عائلية شخصية، هدايا ومكاسب

القوس: القمر ببرجك انت أكثر المحظوظين، تكرر محاولاتك التي فشلت، تستعيد ثقتك بتفسك وتبادر لمعالجة موضوع حساس، التزامات لمرحلة جديدة، ترغب بتسوية وتضع اهدافك، تجد الحظوظ التي كانت معدومة، تركز على اوضاعك، تحتار ما تلبس تهتم بشكلك الخارحي

الجدي: نهار يدعوك للتكتم والتحفظ انتبه من القرارات المتسرعة خليك بعيد عن العيون ولا تبعثر نجاحاتك وحافظ على اسرارك وابقاء المعلومات بسرية تامة لا تترك مجال للاعداء يستغلوا اقوالك واجل الاعترافات، مساء فترة مناسبة لقضاء وقت مع الاصدقاء خيبة امل وتراجع مشاعر سلبية خليك هادئ ومتفهم

الدلو: تتناغم مع الاجواء تبحث مع الاصدقاء مشاريعك تتمتع بافكار قوية وتشارك بالمؤتمرات عزائم ودعوات ضمن محيطك المنزلي، تعزز روابطك وتستعيد صداقاتك وجوه قديمة وجديدة تلتقي بهم

الحوت: تعاني من تراجع معنوي او صحي احذر الفوضى والتاخير انت بحاجة للتفاهم والرعاية اليومية، تعيش فترة استثنائية تعيشها مع وجود القمر ببرج القوس يسببلك مشاكل مع الغرباء والاتصالات مع المسؤولين والسلطة كن حذر لا تستهتر بمشكلة مهنية طارئة تظهر ولا تجرح احد وتبرر انتبه على مواعيدك وسمعتك الطيبة.