قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتقل اثنين من حراسه

جهينة نيوز:

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم المسجد الأقصى المبارك واعتقلت اثنين من حراسه.

وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال اقتحمت الأقصى واعتقلت الحارسين سمير اليمن وسائد السلايمة.

وجدد مستوطنون إسرائيليون صباح اليوم اقتحام المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال.

وذكرت وكالة معا أن عشرات المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال التي اقتلعت عددا من أشجار الزيتون في محيط باب الرحمة.

وينفذ المستوطنون الإسرائيليون يومياً اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه.

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 فلسطينيين في القدس المحتلة والضفة

من جهة ثانية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أربعة فلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من حي المصرارة بالقدس المحتلة بينهم أمين سر حركة فتح في البلدة القديمة ناصر قوس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فتى فلسطينياً من حي عين اللوزة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وفجر اليوم اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات تقوع وبيت فجار والخضر في بيت لحم واعتقلت ثلاثة فلسطينيين.

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال التضييق عليهم ومداهمة المدن والقرى الفلسطينية وشن حملات الاعتقال اليومية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.