ارادات نفخ شفتيها بهذه الطريقة الرخيصة .. و هذه هي النتيجة

جهينة نيوز:

حاولت امرأة بريطانية نفخ شفتيها بأقل التكاليف، لتمر بمعاناة كبيرة وآلام شديدة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، قالت كيلي ماكفيكر إن حشوة الشفاه التي تبلغ قيمتها 90 جنيها إسترلينيا، جلبت لها مشكلات لم تكن تتوقعها.

واضطر الأطباء لمعالجة الشفاة بإحداث ثقوب في شفتيها على مدار ساعتين كاملتين أكثر من مرة.

وأشارت ماكفيكر إلى أنها أجبرت على الاختفاء في المنزل لمدة 3 أسابيع بسبب التشوهات.

وحذرت ماكفيكر النساء من مخاطر إجراء عمليات حشو الشفاه لدى عيادات غير مختصة أو أطباء غير مؤهلين لإجراء عمليات التجميل.

وأوضحت ماكفيكر أنها بقت في المنزل لمدة ثلاثة أسابيع، وفي المرات القليلة التي خرجت فيها للعمل كنت تضع وشاحا على فمها.

سبوتنك