ماذا ستخسر الأمم المتحدة إن تعاونت في نقل المرضى اليمنيين إلى دول عرضت مساعدتها .؟؟

جهينة نيوز

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة العامة والسكان في اليمن يوسف الحاضري أنه لا تجاوب من قبل الأمم المتحدة في تلبية الإغاثة العاجلة بشأن الأجهزة الطبية المستعجلة.

وأوضح المتحدث في تصريح لقناة “المسيرة” أن إغلاق مطار صنعاء تسبب في وفاة ما يزيد عن 30 ألف مريض، ونحن الآن بحاجة لإجلاء 300 ألف حالة.

ودعا الأمم المتحدة أن تضطلع بدورها في توفير الأجهزة والأدوية الضرورية لعلاج آلاف الحالات.

وقال متحدث وزارة الصحة: ماذا ستخسر الأمم المتحدة إن تعاونت في نقل المرضى إلى دول عرضت مساعدتها للشعب اليمني؟

وكانت وزارة الصحة العامة والسكان قد أكدت أمس السبت، أن ما بين 92 إلى 95 % من الأجهزة في المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية في اليمن قد خرجت عن عمرها الافتراضي أو تعطلت، وذلك بناء على مسح قامت الوزارة نهاية العام 2018م.

وأشارت وزارة الصحة في بيان إلى أنه بناء على نتائج هذا المسح أعدت الوزارة خطة الاحتياج من الأجهزة والمعدات الطبية والأدوية الأساسية والمنقذة للحياة بما يمكن القطاع الصحي من تقديم الحد الأدنى من الخدمات الصحية.

وطالبت الوزارة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها الأممية والمنظمات الدولية بأن يوفوا بالتزاماتهم وتعهداتهم بسرعة الاستجابة للوضع الطارئ والإنساني خاصة في القطاع الصحي وأن يوفروا الاحتياجات الأساسية والضرورية المقدمة من الوزارة.

وحملت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية العاملة في بلادنا المسئولية القانونية والأخلاقية تجاه أي تجاهل أو تأخير لمطالبنا الإنسانية المشروعة.

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