مصدر عسكري يكشف سبب فبركة خبر (اتهام الجيش باستخدام الكيماوي) في بلدة كباني

الأحد, 19 أيار 2019 الساعة 18:16 | شؤون محلية, أخبار محلية

مصدر عسكري يكشف سبب فبركة خبر (اتهام الجيش باستخدام الكيماوي) في بلدة كباني

جهينة نيوز

أكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أن الأخبار التي تتناقلها المجموعات الإرهابية وبعض وسائل الإعلام التابعة لها عن استخدام الجيش العربي السوري سلاحا كيميائيا في بلدة كباني بريف اللاذقية هي أخبار كاذبة ومفبركة وعارية من الصحة.

ونقلت سانا عن مصدر عسكري قوله: “كما دأبت دائما بعد أي هزيمة تمنى بها.. تتناقل المجموعات الإرهابية وبعض وسائل الإعلام التابعة لها خبرا كاذبا مفبركا عن استخدام الجيش العربي السوري سلاحا كيميائيا في بلدة كباني بريف اللاذقية”.

وأضاف المصدر إن “القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إذ تنفى هذه الأخبار جملة وتفصيلا وتؤكد أنها عارية تماما من الصحة تشدد في الوقت نفسه على أنها ماضية في محاربة الإرهاب واجتثاثه حتى تطهير آخر ذرة تراب سورية”.


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