شركة فرعون للحوالات المالية.. بيتُ مالِك وآمالِك...حوِّل بأمان!

جهينة نيوز

إيماناً بضرورة دعم عملتنا الوطنية، وتلبيةً لحاجة السوق المحلية بضرورة وجود شركات وطنية تقدّم خدمة التحويلات المالية بالليرات السورية ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية، قرر مجلس إدارة شركة فرعون دخول هذه السوق والمنافسة فيها عبر تأسيس شركة فرعون للحوالات المالية المحدودة المسؤولية.

وقد حرصت أسرة الشركة -متمثلة بمجلس إدارتها وكوادرها كافة- على تقديم خدماتها بكامل مزايا السرعة والمصداقية والأمان، وبناءً على ذلك فقد أطلقت الشركة شعارها التعريفي العام: (حقّق آمالَك بمالَك!) ليلخص غايتها بضمان سرعة وصول الحوالات المالية إلى المتعاملين وتحقيق مصالحهم أيّاً كان حجم المبالغ.

وتسعى شركة فرعون إلى توسيع نشاطها وزيادة حجم عملها عبر فتح أبوابها لمنح امتياز الوكالات للراغبين بفتح مراكز للشركة على امتداد جغرافيا وطننا الحبيب.

مع بداية عام 2019 أطلقت شركة فرعون للحوالات المالية شعارها الخاص: (2019 خطوة جديدة) ليصبح خطة عمل تحمل معها كل ما هو جديد ومميز، من أجل أن يكون عام 2019 عام تميُّزٍ ملحوظٍ في مسيرة الشركة، ولعل أهم ما توّج خطواتنا لهذا العام هو افتتاح العديد من المراكز الجديدة، بهدف تغطية كافة المحافظات والمدن ضمن مساحة الجمهورية العربية السورية، وهذه الفروع هي:

دمشق - ريف دمشق - اللاذقية - طرطوس - صافيتا - حلب - الحسكة - درعا - حماه - السويداء - السلمية

شاركت شركة فرعون سابقاً في العديد من الفعاليات الاقتصادية من مؤتمرات ومعارض، و تنوي الاستمرار في مشاركاتها تلك، لما في ذلك من جدوى وفوائد تشمل الجميع، وكذلك شاركنا في الفعاليات الاجتماعية والخيرية، وكنّا سبّاقين دوماً في هذا المجال، وسنتابع خطواتنا لهذا العام عبر رعاية العديد من المشاريع المخصصة لذوي الشهداء.

وتؤكد شركة فرعون للحوالات المالية عبر مجلس إدارتها الدائم إصرارها على المُضيِّ قُدُماً بجهودها وتحقيق مساعيها لتحتل مكانةً متميزةً في القطاع العامل بالحوالات المالية والخدمات البريدية ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية.

كلنا أمل وثقة بأننا سنكون عند حسن ظن المتعاملين معنا

شركةُ فرعون للحوالاتِ الماليةِ: بيتُ مالِك وآمالِك...حوِّل بأمان!