اصابات بانفجار عبوة ناسفة قرب المتحف المصري الكبير في الجيزة

جهينة نيوز

أصيب 15 شخصا على الأقل بانفجار عبوة بدائية الصنع استهدف، اليوم الأحد، حافلة سياحية قرب المتحف المصري الكبير في محافظة الجيزة المصرية.

وذكرت مصادر أمنية مصرية بحسب قناة روسيا اليوم أن عبوة بدائية الصنع كانت بجوار السور أثناء مرور الحافلة في منطقة الرماية بالقرب من الاهرامات.

وأوضحت المصادر أن الحادث وقع نتيجة انفجار جسم غريب، أدى إلى تهشم زجاج حافلة يستقلها 25 مواطنا من جنوب إفريقيا، وسيارة خاصة يستقلها 4 أشخاص، ما أدى إلى سقوط نحو 15 جريحا بخدوش. وأضافت المصادر أن عربات الإسعاف وقوات الأمن انتقلت إلى الموقع لمتابعة الحادث والوقوف على ملابساته.

ولم تصدر السلطات المصرية حتى الآن أي تعليق رسمي على التفجير الارهابي.