اعلان نتائج الاختبار التأهيلي الأول لمسابقة الماراثون البرمجي للأطفال واليافعين

جهينة نيوز

أعلن مركز “التعلم مدى الحياة” في الجامعة الافتراضية السورية نتائج الاختبار التأهيلي الأول لمسابقة الماراثون البرمجي للأطفال واليافعين الذي أقامته بالشراكة مع هيئة التميز والإبداع لعام 2019.

وأشار المركز في بيان إلى أن الناجحين سيتأهلون إلى الاختبار التأهيلي الثاني كل حسب عمره ليصار إلى تدريبهم برمجيا وعلميا ضمن مراكز الجامعة الافتراضية في محافظاتهم بمعدل 50 ساعة تدريبية مع نهاية العام الدراسي الحالي.

وكان 1573 طفلا ويافعا من مختلف المحافظات شاركوا بالاختبار الذي جرى في الحادي عشر من الشهر الجاري ضمن مراكز (دمشق وريفها والسويداء وحمص وحماة وحلب واللاذقية وطرطوس) وذلك بهدف تقييم مهارات التفكير والتحليل المنطقي لدى الأطفال واليافعين المشاركين من خلال إجابتهم عن مجموعة من مسائل التفكير المنطقي وعدد من الأسئلة في محاور المنطق العام والألغاز المنطقية والتفكير التحليلي وتكنولوجيا المعلومات ومفاهيم الرياضيات الأساسية.

ويستهدف الماراثون البرمجي المقرر تنظيمه في آب القادم فئة الأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 8 و11 سنة وفئة اليافعين ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و15 سنة.