احذروا هذه المادة التي تدخل في العديد من الأطعمة وتسبب أمراضاً كثيرة

جهينة نيوز

كشفت دراسة أسترالية أنّ "الصبغة الحافظة E171 الموجودة في الكثير من الأطعمة المصنعة تدمر الفلورا المعوية، الأمر الذي يؤدي إلى التهابات مزمنة في الأمعاء وقد تنتهي بسرطان القولون أو المستقيم. كما أنها ترتبط بالإصابة بأمراض أخرى".

ومن النادر أن تخلو مادة غذائية مصنعة من الصبغة الغذائية E171 ، إذ يمكن العثور عليها في العديد من الأطعمة مثل الجبن أو الحلويات، ويمتد استخدامها إلى مواد التجميل وبعض الأدوية. وتوفر هذه المادة المضافة اللون الأبيض الناصع، كما تضمن مادة E171 مدة صلاحية أطول.

ووجد الباحثون أن "مادة E171 ليست آمنة كما كان يُعتقد سابقاً، وهذه المادة المضافة تزيد من احتمالات الإصابة بالتهاب الأمعاء وسرطان القولون والمستقيم، وذلك بحسب موقع الصيادلة الألمان "آبونت".

وأظهرت التجارب على الفئران أن "هذه المادة المضافة لها تأثيرات على عملية التمثيل الغذائي للبكتيريا المعوية. وبالتالي فإن تدمير التوازن البكتيري في الأمعاء يقود إلى التهابات مزمنة في الأمعاء الغليظة".

وعمد الباحثون في جامعة سيدني الأسترالية بتغذية الفئران بهذه الصبغة الحافظة من خلال مياه الشرب، ليجدوا أنها أثرت على النشاط البكتيري في الأمعاء وعززت من نمو الأغشية الحيوية غير المرغوب فيها. وبذلك، فإن تغيير إنتاج البكتيريا الأيضية أدى إلى تغيير التوازن في الأمعاء ما تسبب في إصابة فئران التجارب بالالتهابات معوية.

وفي هذا السياق، يقول البروفيسور فويتش خرزانوفسكي، خبير في علم السموم النانوية بجامعة سيدني: "من المعروف أن التركيب الغذائي يؤثر على وظائف أعضاء الجسم والصحة عموماً، لكن دور المضافات الغذائية لم يُبحث حتى الآن بالشكل الكافي. وتقدم هذه الدراسة أدلة حاسمة على أن تناول الطعام المحتوية على المضافات الغذائية E171 يؤثر على الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء والتهاب في الأمعاء".