النفط العراقية: انسحاب العاملين بـ"أوكسن موبيل" غير مقبول وعليهم العودة فورا

جهينة نيوز

أكد وزير النفط العراقي ثامر الغضبان أن إجلاء العاملين في شركة أوكسون موبيل العاملة في حقل غرب القرنة هو أمر غير مقبول أو مبرر، وتم لأسباب سياسية تتعلق بالتوترات في المنطقة، وليس لأسباب أمنية، مؤكدا أن الوزارة أرسلت خطابا للشركة تطالبها فيه بالعودة إلى العمل فورا بموجب العقد طويل الأمد بينها وبين الحكومة العراقية.

وقال الغضبان في بيان صادر عن وزارة النفط العراقية اليوم الأحد إن "انسحاب عدد من العاملين في شركة أوكسن موبيل من حقل غرب القرنة بشكل مؤقت أو أحترازي، — رغم أعدادهم القليلة — ليس له علاقة إطلاقاً بالوضع الأمني في الحقول النفطية بجنوب العراق أو تهديدات ما، وإنما هو لأسباب سياسية كما نعتقد نعزوها إلى حالة التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة".

وأضاف البيان أن "الانسحاب بالنسبة لنا غير مقبول أو مبرر لأن الشركات العالمية الأخرى تعمل بحرية وأمان واستقرار في تطوير الحقول النفطية، وليست هناك مشاكل أو مبررات تستدعي ذلك، وأن الانسحاب قد يؤدي إلى بث رسائل خاطئة عن الأوضاع في العراق، وهذا ما لا نقبله بتاتا".

وأوضح الوزير أنه "وجه رسالة إلى المسؤولين في شركة أوكسون موبيل يطلب في إيضاحاً حول ذلك، وأنه طلب منهم العودة إلى العمل بمقتضى عقد طويل الأمد لتطوير حقل غرب القرنة الذي يعد من بين الحقول المهمة".

كما أشار إلى اجتماع "مرتقب يجمعه مع المسؤولين في شركة أكسون موبيل هذا الأسبوع بناء على طلبهم لبحث انسحاب العاملين في الشركة من حقل غرب القرنة، فضلا عن مشروع الجنوب المتكامل الذي تم الاتفاق عليه مبدئيا بين الجانبين".

لمصدر: سبوتنيك