نوال الزغبي: أليسا كانت من معجباتي

جهينة نيوز

نفت الفنانة نوال الزغبي في برنامج "مجموعة إنسان" الذي يقدّمه الاعلامي علي العلياني على "أم بي سي" أن تكون قصدت الفنانة إليسا بتغريدتها التي قالت فيها: "8 هيتات مش أحسن من 16 أغنية ما بينسمعوا؟!"، موضحة أنّ تغريدتها جاءت رداً على المتابعين الذين عبّروا عن استيائهم لإصدارها ألبوم مصغرّ (ميني ألبوم)، ونفت أن تكون إليسا حالياً تفوّقت عليها قائلة: "أنا نوال الزغبي وإليسا كانت إحدى معجباتي

وعن تفضيل الفنانة أنغام لاليسا عليها قالت إنّ أنغام ليست صديقتها وليست رفيقة درب ولكنّها تحبها ولديها أغان جميلة وتاريخها مشرف ولا يزعجها ان تفضل إليسا عليها، وأنّها هي أيضاً تفضّل إليسا عليها.

وحول عدم تقديمها التعزية بوفاة صاحبة مقولة "انقرضوا الرجال" أمل حمادة وصاحب صفحة "شرطة المشاهير" راغد قيس وعما إذا شعرت بالندم لرفعها دعوى ضدهما، لفتت إلى أنها ليس لديها شيء ضدهما، مشيرة إلى أنها لجأت إلى القانون لأنهما خرجا عن أصول اللياقة، مشددة على أنها لم تفرح لموتهما. الزغبي أوضحت في هذا الشق أنها لم تنعاهما لأنها لا تعرف أن تكذب وان اغلب الفنانين الذين قدموا التعزية في عيونهم كذب.