الرئيس روحاني: لن نرضخ ابدا لغطرسة العدو

جهينة نيوز:

اكد الرئیس الایرانی حسن روحانی بان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة داعیة منطق وحوار لكنها لن ترضخ ابدا لغطرسة العدو.

وخلال لقائه الیوم السبت عددا من الناشطین فی مجال الثقافة والفن فی البلاد، قال الرئیس روحانی، نحن دعاة منطق وحوار وتفاوض الا ان مزاعم من یدعی بانه سیجرنا الي طاولة المفاوضات خاویة، اذ اننا لسنا مستعدین لهكذا مفاوضات حتي لو اجتمعت قوي العالم كله علي ذلك.

واضاف، ان الشعب الایرانی داعیة منطق وحوار وتفاوض ولها القدرة علي ذلك وان العالم كله اقر فی الاتفاق النووی بان ایران قویة الي القدر الذی یمكنها التفاوض مع القوي العالمیة الست الكبرى والتوصل الي اتفاق معها.

وتابع الرئیس روحانی، لقد تمكنا فی مفاوضات الاتفاق النووی من ان نلغی فی یوم واحد 7 قرارات صادرة عن مجلس الامن الدولی بواسطة الامم المتحدة ومجلس الامن نفسه وهو ما یعد فخرا لتاریخ ایران ودبلوماسیتها.

وقال، انه بناء علي ذلك فاننا دعاة منطق وتفاوض وحوار ولا نخشي احدا لكننا لن نرضخ ابدا امام من یرید التعامل بغطرسة معنا.

واشار الرئیس روحانی انه الیوم لا دولة فی العالم تؤید كلام امیركا سوي 3 او 4 دول والكیان الصهیونی واضاف، انه خلال العام الماضی تم طرح الموضوع فی مجلس الامن الدولی برئاسة ترامب وفی الاجتماع عارضت 14 دولة ترامب وایدت ایران وهو ما لا سابق له فی تاریخ منظمة الامم المتحدة.

وفی جانب اخر من حدیثه اكد الرئیس الایرانی اهمیة دور الثقافة والفن خاصة فی هذه المرحلة الحساسة التی تمر بها البلاد وقال، ان الحاجة الاهم لمجتمع الیوم هو الامل بالمستقبل لان الشعور بالفخر الوطنی والامن والنشاط یعد الرصید الاساس للبلاد وبامكانه الاسراع فی حل المشاكل.

ارنا