أبراج يوم الأحد مع سمر عمران

مولود ١٩/ ٥: جريء وصريح ويحب الكلام، قبضته قوية، يرفض النجدة او الهرب، لا يحب الكذب، يسعى للوقوع بالتجارب، كريم ومثابر ويصيب الهدف، يحب سرد النوادر والفكاهات، يستخف بالصعاب والأزمات، يخطئ بأعماله، فنان، عبور جيد، امكانية عقود جديدة وصفقات عمل، استلام مركز ونفوذ عمل، للبعض أمور إدارية او اتصالات مكتوبة تؤدي إلى توقيع أوراق على صعيد الميراث، تضارب بحاجات عاطفية، أنشطة اعمال تجارية وعقارات تسير بسهولة، طريق سهل للنجاحات، حب جديد أو سفر جديد

الحمل: الأجواء إيجابية في الإجمال، خفف ضغط، نهار للمصالحة، تقوم بمبادرة ايجابية، تنقلب الاوضاع تتسوى الامور تلقائيا، تراجع حساباتك، يوم واعد جدا، رغبتك لدخول أجواء المغامرة جيدة، محظوظ على صعيد الأوراق والمعاملات، تستقبل ناس من مسافات بعيدة

الثور: الوضع أفضل، فترة مميزة للتغيير، تناقش شأن مالي مشترك، نهار فيه خير، تتخلص من بعض التعقيدات، تبذل جهود مضاعفة واستقصاء، تزيل أي التباس، ترجع من سفر، امورك مرتبطة بتوجهات فيها امور مالية وحركة، تركز على الامور المالية

الجوزاء: تعيش تناقض وتشعر بشيء من الاضطراب، يمدحك البعض وتسمع كلام سيء من البعض الاخر، قد لا تعرف كيف تتصرف تحتاج لشريك عاطفي بالقرب منك، خفف من هواجسك ولا تنسى اعمال كثيرة بانتظارك، لا تعش التناقض او حالة شكوك مع الشريك، افتح عيناك، على مستوى الشراكة، عرقلات وتأجيل

السرطان: تخفف وتيرة، انتبه لصحتك، لا تجازف بأي مجال، تجنب المواجهات مع الآخرين وكن متكتم، لا تتسرع بإنجاز أعمالك، اقنع الآخرين بمخططاتك، تصادف تأييد او قبول وتأجيل، مهمة تحرص عليها اليوم الى ما بعد، حاول أن تعمل اليوم حتى تصل لأهدافك، تنقل وتراكم أعمال، خذ قسطا من الراحة

الأسد: محظوظ ومرتاح من الصباح لتعالج مشاريعك، نهارك جيد لتبقى في إطار التسلية بعيدا عن الجدية، كن عاقلا لا تتسرع بأي قرار، اوضاعك جيدة وبعض الأعمال والمفاجآت السعيدة، انت مسؤول عن بعض التغييرات المفاجئة، اخبار تخص اولاد وتغير شيء بشكلك، حظ وصوتك مسموع

العذراء: تشهد فترة صعبة من الصباح، تحمل توتر في محيطك المنزلي أو العائلي، تعيش تناقضات، نزاعات وردات فعل، لا تقدم على عمليات البيع والشراء، فترة تحمل أجواء ضغط على صعيد مهني، انتبه من التاجيل والعرقلة

الميزان: علاقاتك مع مقربين، أجواء مريحة تحمل لك جديد، نشيط ومندفع نحو الطرف الآخر ، تسير أمورك على خط مستقيم، نهار يخبئ لك سفرة قصيرة، تكثر الدعوات والاجتماعات

العقرب: الق نظرة سريعة على أمورك المالية، نهارك يحمل لك فرصة مالية، حاول أن تبدأ بتنفيذ قراراتك السابقةالتي لها أثر على وضعك الحالي، لست محتارا بالنسبة للمصروف لكن يجب ان تضبط الميزانية، خبر يفرحك اليوم

القوس: القمر ببرجك، تستعيد بسرعة هدوءك وسيطرتك على الأوضاع وحيويتك، مرتاح بوصول القمر لبرجك وتتغير بصورة مفاجئة وإيجابية وتطوي بعض الصفحات، تبدو واثقا من نفسك وتخلى عن الأفكار السوداء، والمبادى المهترئة، قوة وسيطرة وحسم لبعض القضايا

الجدي: تضطر لرفع صوتك والاعتراض على وضع بعض الاعتبارات، انتبه من بعض الأفخاخ، يجب أن تقاوم التعب وتنتصر على كل الاعتبارات حتى تتفادى النوايا السيئة، حاول ان تخفي سر حتر تمر الفترة، انتبه لصحتك نهارك بطيء، يجب ان تأخذ نفس طويل

الدلو: تنجح وسط مجموعة تكون مميز، يشعر المحيطين بك انك مرتاح، تفرح لمعطيات ومستجدات، دعم من مقربين ومحبين، تتلقى دعوة وتمارس سحر، التفاؤل يؤثر على حياتك بكثير من التفاهم، لقاءات ودعوات

الحوت: تتعرض لبعض المفاجآت المباغتة، مشكل قديمة تعود للظهور، نهار متعب على صعيد عمل، تشعر ببعض العرقلة، ابتعد عن التحديات، تجنب المشاكل مع مسؤول او مدير او مشرف عليك، كن ديبلوماسي جدا هذا اليوم، فرصة عمل او نزلة اسواق او تعامل مع غرباء، مواقف تحدث لغير صالحك