الجيش يحبط محاولة تسلل إرهابيين من محور جبل شحشبو بريف حماة

السبت, 18 أيار 2019 الساعة 22:10 | شؤون محلية, أخبار محلية

الجيش يحبط محاولة تسلل إرهابيين من محور جبل شحشبو بريف حماة

جهينة نيوز:

أحبطت وحدات من الجيش العربي السوري محاولة تسلل إرهابيين باتجاه النقاط العسكرية والمناطق الآمنة من محور جبل شحشبو بريف حماة الشمالي الغربي.

و خاضت وحدات الجيش مساء اليوم اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة مع مجموعة إرهابية تتبع لتنظيم جبهة النصرة التكفيري والمجموعات التي تتبع له حاولت التسلل من محور جبل شحشبو باتجاه النقاط العسكرية والمناطق الآمنة بالريف الشمالي الغربي و نجحت وحدات الجيش بالتصدي للهجوم و إيقاع قتلى و مصابين في صفوف المهاجمين.

وأحبطت وحدات من الجيش العاملة في ريف حماة الشمالي أمس هجوما لمجموعات إرهابية على محور بلدة المصاصنة ودمرت أوكارا وعتادا لهم في قريتي الصهرية والعميقة بريف حماة الشمالي الغربي.


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