مجلة أمريكية تحذر: حرب الخليج الثالثة "باهظة الثمن"

جهينة نيوز:

تصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، التي أعلنت إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" إلى الخليج، لحماية مصالحها مما وصفته بـ"التهديدات الإيرانية".

وقالت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، إن أمريكا لا يجب أن تقع في خطأ إشعال "حرب الخليج الثالثة"، مشيرة إلى أن إيران تمثل تهديدا، لكنه لا يرقى لأن يكون سببا في إشعال حرب ستكون باهظة الثمن.

ولفتت المجلة إلى أن الحرب مع إيران غير ضرورية، وسيكون لها أضرارا على المصالح الأمريكية، مضيفة: "رغم أن إيران تعد عدوا لواشنطن، إلا أنها لا تمثل تهديدا عاجلا لأمريكا كما يصوره الصقور في الإدارة الأمريكية".

وأضافت المجلة: "بدء حرب استباقية مع إيران سيكلف الكثير من الأرواح والأموال، بينما توجد 3 دول يجب على أمريكا ردعها أولا، وهي الصين وكوريا الديمقراطية وروسيا".

وأوضحت المجلة، أن التوترات الأخيرة في المنطقة، يتم استغلالها في واشنطن لتضخيم التهديد، الذي تمثله إيران، واتخاذ ذلك مبررا لإرسال حشود عسكرية إلى الخليج.

واستغلت واشنطن في وقت سابق، تجارب إيران الصاروخية في تبرير الانسحاب من الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة (5 + 1)، حول البرنامج النووي الإيراني، بحسب المجلة، التي أشارت إلى أن طهران لم تصنع سلاحا نوويا ومازالت لم تفعل ذلك حتى الآن، لأنها تقوم بتصدير 98 في المئة من اليورانيوم المخصب، الذي تنتجه إلى روسيا تحت إشراف وكالة الطاقة الذرية.

وتقول المجلة: "الحرب مع إيران لن يكون لها معنى، وسوف تتناقض مع مصالح أمريكا وما يريده الأمريكيون"، مشيرة إلى أن التهديد الإيراني لأمريكا يحتل المرتبة الرابعة بعد كوريا الشمالية، والصين وروسيا (القوى النووية الثلاثة).