إختتام دوري سوريا الممتاز في كرة القدم

جهينة نيوز:

اختتمت منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم اليوم بتتويج فريق الجيش رسميا بطلاً للمسابقة للمرة الخامسة على التوالي والسابعة عشرة في تاريخه بينما حقق تشرين مركز الوصافة والوحدة المركز الثالث.

ورغم تعادل الجيش مع الشرطة سلباً على ملعب الفيحاء بدمشق في الجولة السادسة والعشرين والأخيرة إلا أنه توج باللقب بعد وصوله إلى النقطة الـ 54 معتليا صدارة الترتيب العام.

وحقق تشرين فوزا مهماً على مضيفه الاتحاد بهدفين مقابل لا شيء وتعادل الوحدة مع جبلة بهدف لكل منهما وفاز الوثبة على الطليعة بثلاثة أهداف مقابل هدفين والساحل على المجد بأربعة أهداف لهدف وحطين على الحرفيين بثلاثة أهداف مقابل لا شيء والكرامة على النواعير بثلاثة أهداف لهدف.

يشار إلى أن فريقي المجد وحرفيي حلب هبطا إلى دوري الدرجة الأولى.

وتصدر الجيش الترتيب برصيد 54 نقطة يليه تشرين بـ 53 نقطة ثم الوحدة بـ 49 نقطة فالاتحاد بـ 42 نقطة فالطليعة والوثبة بـ 39 نقطة ثم حطين بـ 34 نقطة ثم الكرامة بـ 32 نقطة فالشرطة بـ 31 نقطة فالساحل بـ30 نقطة والنواعير بـ 27 نقطة فجبلة بـ 26 نقطة فالمجد بـ 22 نقطة وأخيراً حرفيو حلب بـ 11 نقطة.