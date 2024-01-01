الصين تبيع أكبر كمية من السندات الحكومية الامريكية

جهينة نيوز:

أظهرت بيانات أميركية، أن استثمارات الصين في سندات الخزانة الأميركية انخفضت إلى أدنى مستوى منذ فوز دونالد ترامب في 2016 بانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة.

وتقول بيانات وزارة الخزانة الأميركية، إن الصين باعت خلال شهر مارس/آذار الماضي وحده سندات حكومية أميركية بقيمة 10.4 مليار دولار، وهي أسرع وتيرة على أساس شهري منذ أكتوبر/تشرين الاول 2016.

تمتلك الصين حاليا 1.120 تريليون دولار من سندات الخزانة الأميركية، ما يشكل 17.7% من قيمة هذه السندات التي تملكها الحكومات الأجنبية.

ووفقا للبيانات، فقد قلصت الصين استثماراتها في هذه السندات بنحو 4% على مدار الـ12 شهرا الماضية، لكنها لا تزال تحتل الصدارة بين مالكي هذه السندات، حيث تتقدم على دول مثل اليابان وفرنسا والمملكة المتحدة.

من جهتها ذكرت السلطات الصينية، أن انخفاض الاستثمار في سندات الحكومة الأميركية يرجع إلى الحاجة لمنع الضعف المفرط لليوان.

وحذر عدد من الخبراء في السابق من احتمال حدوث انخفاض ملحوظ في الاستثمارات الصينية في سندات الحكومة الأميركية، وذلك كرد على الضغوطات التجارية التي تتعرض لها من قبل إدارة ترامب.