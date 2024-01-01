غارة أمريكية تقتل 18 شرطيا جنوب أفغانستان

السبت, 18 أيار 2019 الساعة 18:12 | سياسة, عالمي

غارة أمريكية تقتل 18 شرطيا جنوب أفغانستان

جهينة نيوز:

قتل 18 عنصرا في الشرطة الافغانية بغارة جوية نفذتها قوات الاحتلال الاميركي بولاية هلمند الأفغانية.

وأكد مصادر محلية “مقتل 18 شرطيا وإصابة 14 آخرين الجمعة جراء الغارة التي نفذت على منطقة في محيط مركز الولاية في مدينة لشكر كاه”.

من جانبه، أكد المتحدث باسم ما يسمى “بعثة المستشارين العسكريين الأمريكيين في أفغانستان” ديف باتلر في بيان له “سقوط قتلى بين عناصر الأمن وبين مسلحي طالبان على حد سواء جراء الحادث”، وحمل “الجيش الأفغاني المسؤولية عن الحادث”، وزعم ان “العسكريين الأفغان طلبوا إسنادا جويا من الأمريكيين، وقالوا إن المنطقة خالية من أي قوات حليفة، ما أدى إلى الحادث المأساوي”.


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