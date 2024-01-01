صحيفة الغارديان: بولتون يقود الولايات المتحدة نحو الحرب

جهينة نيوز:

أكدت صحيفة الغارديان البريطانية أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون يعمل على تأجيج التوترات مع كوريا الديمقراطية وإيران وفنزويلا تماشياً مع عقود من اتخاذ الموقف الأكثر تشدداً بشأن أي قضية.

وجاء في مقال للكاتب جوليان بورغر نشرته الصحيفة اليوم” إن الولايات المتحدة تشارك في ثلاث مواجهات رئيسية في جميع أنحاء العالم تنطوي على إمكانية أن تتحول إلى حرب بتخطيط من بولتون أحد أكثر المتحمسين للقوة العسكرية الأمريكية على الإطلاق في البيت الأبيض”.

وقال مارك غرومبريدج الذي عمل مع بولتون لأكثر من 10 سنوات إن مستشار الأمن القومي الأمريكي لعب دوراً رئيسياً في انهيار قمة الرئيس دونالد ترامب الثانية مع الرئيس الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون في شباط الماضي وتبوأ مركز الصدارة بالأزمة في فنزويلا ويريد للولايات المتحدة تأجيج الوضع مع إيران وصولاً إلى شرارة الحرب.