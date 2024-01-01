القبض على ثلاثة من مروجي المخدرات بدمشق

جهينة نيوز:

ألقى فرع مكافحة المخدرات بدمشق القبض على ثلاثة أشخاص من مروجي المخدرات بحوزتهم كمية من الحشيش المخدر.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت جهينة نيوز نسخة منه اليوم أنه وبناء على المعلومات الواردة حول قيام مجموعة من الأشخاص بترويج المواد المخدرة ومن خلال المتابعة ونصب الكمين اللازم تمكن فرع مكافحة المخدرات بدمشق من إلقاء القبض على ثلاثة من مروجي المخدرات وبحوزتهم 161 كيلوغراماً من الحشيش المخدر كانت مخبأة ضمن السيارة التي يستقلونها.

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات مازالت مستمرة لكشف كل المتورطين بالقضية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.