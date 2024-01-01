سوريا تعلن تأجيل استئناف الرحلات الجوية العراقية إلى دمشق لأجل غير مسمى!

السبت, 18 أيار 2019 الساعة 15:03 | اقتصاد, محلي

سوريا تعلن تأجيل استئناف الرحلات الجوية العراقية إلى دمشق لأجل غير مسمى!

جهينة نيوز

أعلنت وزارة النقل تأجيل رحلتين لطائرتين تابعتين للخطوط الجوية العراقية، وكانتا مقررتان اليوم السبت لأجل غير مسمى، بسبب استكمال بعض الإجراءات الإدارية والتنظيمية بين الشركة ومؤسسة الطيران المدني السوري.

وذكر بيان صادر عن وزارة النقل: "تلقت وزارة النقل في سوريا قرار تأجيل رحلة الطائرتين التابعتين للخطوط الجوية العراقية واللتان كانتا مقررتين اليوم السبت 18-5-2019 إلى إشعار آخر".

وأوضحت الوزارة أن "قرار التأجيل يتعلق بأسباب استكمال بعض الإجراءات الإدارية والتنظيمية بين الشركة ومؤسسة الطيران المدني السوري".

وكانت وزارة النقل أعلنت الخميس الماضي استئناف الرحلات الجوية العراقية إلى مطار دمشق الدولي، بداية من اليوم السبت، وذلك بعد 8 سنوات من التوقف.

 


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