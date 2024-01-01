“القمر الأزرق” في سماء سورية والمنطقة اليوم

جهينة نيوز

أفادت وسائل إعلام مختلفة، بأن كوكب الأرض سيشهد مساء اليوم السبت الموافق لـ 18 أيار ظاهرة فلكية مثيرة جداً.

ووفقاً لصفحة “هوى الشام” المتخصصة في الأحوال الجوية والظواهر الفلكية، فإن سورية اليوم ستشهد ظهور القمر الأزرق الكامل في السماء، موضحة أن هذا الموعد هو الفرصة الأخيرة لرؤية هذه الظاهرة إذ لن يظهر القمر الأزرق مرة أخرى سوى بحلول 22 آب من عام 2021.

وذكرت الصفحة أن اكتمال القمر يحدث عندما يقع على الجانب الآخر من الأرض مثل الشمس، ما يعني أن وجهه يكون مضاءً بالكامل.

وبينما يُعرف هذا القمر بالأزرق، إلا أنه لن يظهر باللون الأزرق في سماء الليل، بدلاً من ذلك، يكتسب هذا الاسم نظراً لحقيقة أنه هو الثالث من أربعة أقمار كاملة في هذا الموسم.

بدورها، وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” قالت: “ظهور القمر الأزرق يعتبر حدث خاص لأنه القمر الإضافي في موسم واحد بأربعة أقمار ممتلئة، ويحدث هذا عادة كل عامين ونصف العام فقط”.

ويُعرف هذا القمر باسم Full Flower Moon لدى القبائل الأمريكية الأصلية، لأنه يظهر في الربيع، حيث تبدأ الأزهار أيضاً في النمو والظهور.

تجدر الإشارة إلى أنه بإمكان السكان في سورية مشاهدة القمر الأزرق، مساء اليوم السبت عند الساعة 8 حتى ساعات الليل، وسيكون بقربه نجم أبيض لامع وهو في الحقيقة كوكب المشتري.