إخماد حريق أتى على مئات الدونمات من المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة في عقارب بحماة

جهينة نيوز

أخمدت فرق وعناصر إطفاء سلمية وزراعة حماة اليوم حريقاً ضخماً اندلع في مساحات من المحاصيل الزراعية وأشجار الزيتون واللوز في موقع عقارب الصافية باتجاه تل التوت في الريف الشرقي لمحافظة حماة.

و أفاد مدير ناحية الصبورة الرائد آصف إبراهيم في تصريح لسانا بأنه تمت السيطرة على الحريق بعد مرور نحو ساعتين على اندلاعه بالتعاون مع أهالي المنطقة الذين استخدموا جراراتهم الزراعية وآلياتهم في تطويق النيران وعزلها عن الأراضي والحقول المجاورة.

وأشار إبراهيم إلى أن مساحات الأراضي التي أتت عليها النيران تقدر بنحو 1000 دونم مزروعة بمحصول الشعير وأشجار الزيتون واللوز مبيناً أنه يعتقد أن يكون الحريق ناجماً عن أعقاب السجائر أو شرارة من عوادم السيارات أو الإهمال من قبل البعض في استخدام النار بالقرب من الأراضي الزراعية والأعشاب الكثيفة اليابسة بالتزامن مع هبوب رياح شديدة.

يشار إلى أن فرق الإطفاء في محافظة حماة وبمؤازرة فرق إطفاء من محافظات حمص ودمشق وحلب قامت الليلة الماضية بتطويق وإخماد حريق ضخم شب في منطقة البادية جنوب شرق منطقة أثريا حيث أتت النيران على مساحات واسعة من الغطاء النباتي والأعشاب اليابسة وبعض حقول محصول الشعير وأشجار الزيتون.