ظريف: لن تكون هناك حرب مع امريكا ولا أحد قادر على مواجهتنا

جهينة نيوز

أشار وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم السبت، إن الحرب بين إيران والولايات المتحدة لن تندلع في المنطقة لأن طهران لا تريد الصراع وليس هناك أي دولة بإمكانها مواجهة الجمهورية الإسلامية".

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا" تصريح وزير الخارجية الإيراني خلال نهاية زيارته إلى الصين والذي قال " لن تكون هناك حرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لأننا لا نريد هذه الحرب".

وأضاف قائلا "لا يملك أي شخص فكرة عن إمكانية مواجهة إيران في المنطقة وبالتالي لا أحد يريد الحرب".

وتابع ظريف "سياسات ترامب تحولت من أميركا أولا إلى إسرائيل أولا وبرعاية أنظمة عربية رجعية"، مواصلا "على المجتمع الدولي تحويل دعمه السياسي للاتفاق النووي إلى إجراءات عملية حقيقية".

وتزايد التوتر في الأيام القليلة الماضية بسبب مخاوف من اندلاع صراع أمريكي-إيراني، حيث قامت الولايات المتحدة بسحب بعض دبلوماسييها من سفارتها في بغداد بعد هجمات في مطلع الأسبوع الماضي على أربع ناقلات نفط في الخليج.