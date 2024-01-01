الاتحاد الأوروبي يسعى لمضاعفة عدد لاعبات كرة القدم بحلول 2024

جهينة نيوز

بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتطبيق خطة لخمس سنوات تستهدف مضاعفة عدد اللاعبات بحلول العام 2024.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى زيادة عدد اللاعبات في 55 اتحاداً وطنياً مع دعم مسابقتي بطولة أوروبا ودوري أبطال أوروبا للسيدات.

ونقلت رويترز عن ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان إن “كرة القدم النسائية هي شغلنا الشاغل اليوم وليس غداً.. واجبنا في الاتحاد الأوروبي تمكين المرأة في كرة القدم”.

وأضاف تشيفرين: “سيضخ الاتحاد الأوروبي استثمارات مالية ضخمة في هذه الرياضة لتحقيق أعلى الغايات والأهداف” مشيراً إلى أن “الخطوات التي اقترحناها في 2019 ستقود إلى تطورات عظيمة وأكثر احترافية في اللعبة بحلول 2024”.

وتسعى الخطة كذلك لتحسين عقود وحياة اللاعبات ومضاعفة حجم تمثيل المرأة في جميع هيئات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وكشف الاتحاد الأوروبي عن زيادة بنسبة 50 في المئة في عدد اللاعبات المحترفات منذ 2017.

وسيقام نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بين ليون وبرشلونة في بودابست في وقت لاحق اليوم.