الجولان عائد.. أوبريت غنائي نتاج فنانين سوريين وعراقيين وفلسطينيين

جهينة نيوز

أنجزت فرقة الجليل الفلسطينية مؤخراً تسجيل أوبريت غنائي بعنوان "الجولان عائد" كلمات الشاعر خالد عبد الجبار الفرج وألحان الفنان العراقي الدكتور يحيى الجابري وتوزيع الفنان العراقي محمد الصادق.

الأوبريت الذي أخذ نمط موسيقا المارشات العسكرية خلال التوزيع والأداء الجماعي تؤكد كلماته على ارتباط الجولان العربي السوري المحتل بوطنه الأم وعلى حتمية تحريره ورفض كل الإجراءات لتجريده من هويته وانتمائه.

وفي تصريح لـ سانا ذكر مؤلف الأوبريت الشاعر خالد الفرج أنه سعى إلى تقديم صورة عن مشاعر السوريين إزاء قطعة غالية من وطنهم تتمثل بأرض الجولان وعن أملهم بسواعد جنودنا البواسل في تحريره.

ولفت الفرج إلى أنه كتب خلال الحرب الإرهابية على سورية عدداً من الأغاني التي تعكس إرادة السوريين بمواجهة الإرهاب ورفضهم لجرائمه منها (سورية) الحبيبة وغناها الفنان العراقي سعدي توفيق ولحنها محي الشيخ.