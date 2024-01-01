عادل إمام ينهي الجدل بشأن مرضه ويكشف السبب الحقيقي لعدم عرض مسلسله في رمضان!

جهينة نيوز

أنهى الفنان المصري عادل إمام، الجدل المثار حول حالته الصحية خلال الفترة الماضية، خاصة بعد تأجيل عرض مسلسله الجديد "فالنتينو"، الذي كان من المقرر طرحه ضمن سباق دراما رمضان الجاري.

وقال عادل إمام: "أنا بخير، وحالتي الصحية على ما يرام، ولا أعلم ما مصدر الأنباء التي ترددت عن مرضي"، لافتا إلى أن "أنباء المرض تزعج المشاهير ومن حولهم".

وأضاف "عانيت كثيرا من تلك الشائعات، وكذلك شائعات الوفاة، وتعودت ألا أرد عليها، إلا إذا شعرت بأن الأمر زاد عن حده وهذه الادعاءات أصبحت سخيفة"، بحسب "إرم نيوز".

وأكد أن "تأجيل مسلسل فالنتينو لم يكن بسبب مرضه كما تردد، والأمر برمته يعود إلى الجهة المنتجة التي وجدت أزمة في التسويق، في ظل عدم الانتهاء من جزء كبير من مشاهد المسلسل".

ومن المنتظر أن يستأنف عادل إمام تصوير المسلسل، بعد عيد الفطر المبارك، ويشارك إمام في العمل كوكبة من الفنانين، أبرزهم: دلال عبد العزيز، وداليا البحيري، ورانيا محمود ياسين، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

يذكر أن عادل إمام احتفل، الجمعة الموافق 17 أيار/ مايو، بعيد ميلاده الـ79، حيث تسابق العديد من النجوم والمشاهير على تهنئته بهذه المناسبة.