لهذا السبب توجه وزير الدفاع القطري إلى تركيا!

جهينة نيوز

التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، امس الجمعة، نائب رئيس مجلس الوزراء القطري، وزير الدولة لشؤون الدفاع، خالد بن محمد العطية، بالعاصمة أنقرة.

وذكرت الأناضول، أن الوزير أكار استقبل نظيره القطري في مقر وزارة الدفاع في أنقرة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات والأوضاع التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما نوقشت العلاقات العسكرية والدفاعية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

وفي أبريل نيسان الماضي، احتضنت العاصمة القطرية الدوحة، لقاء بين رئيس أركان القوات المسلحة القطري، الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم، وقائد القوات التركية، العقيد مصطفى آيدين.

وصرحت وزارة الدفاع القطرية، في بيان لها، أن "الغانم ناقش خلال استقباله قائد القوات التركية العلاقات العسكرية بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها"، مشيرة إلى مشاركة العميد البحري يوسف صالح الحر، رئيس هيئة التعاون الدولي العسكري بالوكالة، والعقيد كريم تشام، الملحق العسكري بسفارة تركيا لدى الدوحة، في اللقاء.

وتشهد العلاقات بين قطر وتركيا تطورا كبيرا، خصوصا في المجال العسكري، وبلغت هذه الشراكة مراحل متقدمة في عام 2015، والتي شملت المجالين الأمني والعسكري، بعد توقيع اتفاقية إقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر.

يأتي ذلك الاجتماع بينما يتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ويتزايد القلق حيال تفجر صراع محتمل في وقت تشدد فيه واشنطن العقوبات والضغوط السياسية على طهران وتكثف وجودها العسكري في المنطقة