تزويد صحة دير الزور بمشفى متنقل وأدوية علاجية وإسعافية

جهينة نيوز

قال الدكتور بشار شعيبي مدير الصحة في دير الزور إن وزارة الصحة قامت بتزويد مديريتها في دير الزور بالدفعة الأولى من السيرومات والأدوية العلاجية، حيث وصل نحو 40 ألف كيس سيروم من أصل 100 ألف حصة دير الزور من السيرومات الطبية، إضافة إلى الأدوية الأخرى.

وأشار إلى أنه سيتم إرسال بقية المخصصات من الأدوية بالقريب العاجل وأكد أنه لن يكون هناك نقص لأي مواد دوائية تحتاجها المشافي، وأضاف: تم تزويد حاجة المشافي والمستوصفات الصحية العاملة في دير الزور من الأدوية والسيرومات لتأمين العلاج للإخوة المرضى وفق الإمكانات المتاحة.

وذكر الدكتور شعيبي بأن صندوق الأمم المتحدة للسكان قام خلال الشهر الثاني من هذا العام بتزويد مديرية الصحة بمشفى متنقل (عيادة نسائية جراحية) وهي كرفانة مقطورة إيطالية الصنع وتحتوي على ثلاث غرف متنوعة العمل تخص العيادة النسائية، منها غرفة تحضير وتعقيم وغرفة عمليات جراحية وغرفة للفحص النسائي والولادة الطبيعية بكافة مستلزماتها وتجهيزاتها الطبية والعلاجية.

وأضاف قائلاً: كما تحتوي الكرفانة على عربة تنظيف نقالة ومواد تنظيف وتعقيم إضافة لمولدة كهرباىية طاقة /٢٠/ك.ف.ا مثبتة على جسم العربة كما تحتوي على خزانات مياه نظيفة ومياه مالحة ومكيف حار وبارد لكل الغرف ومجهزة بالعدد الصناعية من أجل صيانة السيارة، وقال: سيتم إدخال المشفى المتنقل بالخدمة لحين إجراء تدريب كادر طبي وفني للعمل فيها.

وذكرت شعبة الإحصاء نشاط عمل مشفى الأطفال والتوليد ومشفى الفرات خلال الربع الأول من عام 2019، حيث أشارت إلى أعداد المراجعين والمقبولين والعمليات الجراحية والتحاليل المخبرية والصورة الشعاعية والولادات الطبيعية والقيصيرية وغيرها من الأعمال التي تتعلق بعمل المشافي، ونذكر هنا جزءاً من تقرير شعبة الإحصاء بأن عدد العمليات الجراحة القيصرية بلغ 920 عملية والعمليات الجراحة الأخرى متنوعة بلغت 27 عملية، أما عمليات التجريف فقد بلغت 27 عملية وعدد حواضن الأطفال 174 حاضنة وعدد الولادات الطبيعية بلغ 289 مولوداً، بينما بلغ عدد الوفيات بين الأطفال 39 طفلاً وهذا النشاط يتعلق بمشفى الأطفال والتوليد، بينما بلغ عدد مراجعي العيادات الداخلية والسكرية بمشفى الفرات /7812/ مراجعاً والتصوير الطبقي المحوري بلغ /213/ مريضاً كما بلغ عدد مرضى تخطيط القلب /١٢١٧/ مريضاً أما عدد الوفيات في مشفى الفرات فقد بلغ /٨٠/ مريضاً.

المصدر: صحيفة تشرين